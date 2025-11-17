Россия
Озвучены подробности о новом выходе на поиски бесследно исчезнувших в тайге россиян

Ngs24.ru: Повторные поиски исчезнувших в тайге Усольцевых займут три дня
Фото: Telegram-канал «КГКУ «Спасатель»»

Повторные поиски семьи Усольцевых, бесследно исчезнувшей в тайге в Красноярском крае, займут три дня. Такие подробности о новой операции были озвучены на портале Ngs24.ru.

По сведениям российского издания, отряд спасателей в этот раз направился в Партизанский район. Новая поисковая операция началась по заявке полиции.

В пресс-службе красноярской полиции не стали приводить другие детали поисков. Получить оперативный комментарий Следственного комитета России порталу также не удалось.

До этого сообщалось об изъятии автомобиля Skoda Kodiaq, на котором пропавшая семья Усольцевых приехала в турпоход под Красноярском. Машину признали вещественным доказательством.

Усольцевы отправились в однодневный поход к горе Буратинка в конце сентября и пропали. Семью искали более 1500 человек. Эксперты называли несколько возможных версий их пропажи. Одна из последних – удар молнии.

