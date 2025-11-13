Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:28, 13 ноября 2025Силовые структуры

Следователи изъяли машину бесследно пропавшей в российской тайге семьи

СК изъял Skoda Kodiaq пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых как вещдок
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Global Look Press

Следователи изъяли автомобиль Skoda Kodiaq, на котором пропавшая семья Усольцевых приехала в турпоход под Красноярском. Машину признали вещественным доказательством. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на краевой главк Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, авто зарегистрировано на организацию, где работал глава семьи. Внутри были найдены пакеты, женская сумочка, детское кресло и тайник с 300 тысячами рублей. Туристического снаряжения в салоне не было.

Усольцевы отправились в однодневный поход к горе Буратинка в конце сентября и пропали. Семью искали более 1500 человек, тем не менее поиски до сих пор не дали никаких результатов.

Эксперты называют несколько возможных версий пропажи Усольцевых. Одна из последних – удар молнии.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зима может стать решающей для Украины». В России объявили о реализации самого жесткого варианта «плана Суровикина»

    Стало известно о просьбе «Лукойла» к Минфину США

    В России подорожала красная икра

    Золотые резервы России рекордно выросли

    Раскрыта неожиданная связь между интеллектом и восприятием речи в шуме

    Россиянка описала Мексику словами «встретили как старых знакомых, которых не ждали»

    Бывший капитан суперъяхты раскрыл правду о сексе с гостями и членами экипажа

    Стало известно о массированной атаке ВСУ на столицу российского региона

    Следователи изъяли машину бесследно пропавшей в российской тайге семьи

    В США призвали считаться с позицией России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости