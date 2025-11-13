Россия
02:00, 13 ноября 2025

Озвучена новая версия бесследного исчезновения семьи Усольцевых в тайге

Турист Тайганавт: Исчезновение Усольцевых могло быть связано с ударом молнии
Дмитрий Окунев
Дмитрий Окунев (Редактор отдела «Россия»)
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Бесследное исчезновение супругов Усольцевых и их пятилетней дочери в тайке могло быть связано с ударом молнии. Новую версию бесследного исчезновения семьи «Ленте.ру» озвучил опытный путешественник, тревел-блогер и организатор экстремальных походов по Сибири Алексей Тайганавт.

Он пояснил, что горы на юге Красноярского края достаточно популярны у туристов. Так, туда отправился в поход его друг с напарницей. Когда они забрались на одну из гор, то внезапно начался дождь и ударила молния. В результате мужчина получил ожоги, а его спутницу спасти не удалось. «Выходили в поход они при хорошей погоде. Невозможно было предугадать, что так произойдет», — подчеркнул Тайганавт.

Ранее судмедэксперт Александр Аулов назвал три вероятные версии исчезновения останков пропавшей в тайге семьи Усольцевых. По его словам, насмерть замерзших россиян могло накрыть снегом. Кроме того, не исключена причастность диких животных, которые могли разнести кости по местности. Специалист также допустил, что семья может быть жива, поэтому тела не обнаружены.

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали в конце сентября после того, как отправились в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае. Следов россиян за более чем месяц поисков не найдено. В квартире семьи подозрительных предметов также не обнаружено.

    Обсудить
    Все новости