Педофилы начали охоту за российскими детьми в Roblox

Педофилы начали охотиться за российскими школьниками до 14 лет в Roblox

Педофилы начали охотиться за российскими школьниками в возрасте до 14 лет в Roblox. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, за последние три месяца половина инцидентов с игрой оказалась домогательствами в отношении несовершеннолетних россиян. Речь идет о сексуальном общении, вымогательстве интимных обнаженных фото и видео, а также виртуальном сексе с игровыми персонажами. Отмечается, что анонимные взрослые угрожают школьникам расправой и публично их унижают. Особенно часто это происходит в приватных комнатах, которые есть на платформе. Там модераторы не могут контролировать происходящее.

Ранее сообщалось, что мошенники за десять месяцев 2025 года заработали на атаках против российских детей около 850 миллионов рублей. За это время было зафиксировано более шести тысяч инцидентов, в которых злоумышленники использовали социальную инженерию, чтобы управлять действиями несовершеннолетних для кражи денег с банковских счетов их родителей.