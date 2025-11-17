Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:29, 17 ноября 2025Забота о себе

Перенесшая инсульт молодая женщина раскрыла единственный предшествовавший ему симптом

Metropoles: Единственным симптомом инсульта у британки была головная боль
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: freepik / Freepik

В Великобритании 20-летняя Эстер Литтлвуд перенесла инсульт и раскрыла единственный симптом, предшествовавший ему. Ее историю опубликовало издание Metropoles.

В июне 2025 года Литтлвуд находилась дома и смотрела телевизор. Внезапно у нее началась головная боль. Британка приняла парацетамол и легла спать, а спустя несколько часов ее нашли в постели уже без сознания.

Материалы по теме:
Палата невозврата. Любимый массажист российских звезд умер из-за простой инфекции. Почему московские врачи не спасли его?
Палата невозврата.Любимый массажист российских звезд умер из-за простой инфекции. Почему московские врачи не спасли его?
13 апреля 2022
«Они понадеялись на авось» Девочка умерла после процедуры в больнице. Как опытные российские врачи допустили эту ошибку?
«Они понадеялись на авось»Девочка умерла после процедуры в больнице. Как опытные российские врачи допустили эту ошибку?
25 января 2023
Младенцы под заказ. В России хотят запретить суррогатное материнство. Как борьба с продажей детей отразится на россиянах?
Младенцы под заказ.В России хотят запретить суррогатное материнство. Как борьба с продажей детей отразится на россиянах?
18 марта 2022

Молодую женщину сразу же доставили в больницу, где врачи приняли решение ввести ее в искусственную кому. В ходе обследования они диагностировали у пациентки инсульт. В больнице Литтлвуд находилась только две недели, но восстанавливает здоровье она и по сей день.

Ранее британке Карен Тейт врачи два года ставили неправильный диагноз. Все это время они списывали симптомы рака на депрессию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России останавливает производство крупнейший кремниевый завод. Виной тому стал Китай

    Заболевшая деменцией в 45 лет женщина рассказала о первых симптомах

    Появились новые подробности боев с окруженными в Купянске бойцами ВСУ

    Таксисты объяснили невозможность перехода на российские машины

    Трампа призвали согласиться на предложение России по ДСНВ

    Головин оценил возможность возвращения в РПЛ

    Мужчина устроил нападение с ножом ради продуктов из супермаркета в Москве

    Российские военные взяли под контроль населенный пункт в Днепропетровской области

    Во Франции рассказали о жизни Макрона в бредовом параллельном мире

    Появились подробности о боях в одном из городов ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости