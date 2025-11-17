Перенесшая инсульт молодая женщина раскрыла единственный предшествовавший ему симптом

Metropoles: Единственным симптомом инсульта у британки была головная боль

В Великобритании 20-летняя Эстер Литтлвуд перенесла инсульт и раскрыла единственный симптом, предшествовавший ему. Ее историю опубликовало издание Metropoles.

В июне 2025 года Литтлвуд находилась дома и смотрела телевизор. Внезапно у нее началась головная боль. Британка приняла парацетамол и легла спать, а спустя несколько часов ее нашли в постели уже без сознания.

Молодую женщину сразу же доставили в больницу, где врачи приняли решение ввести ее в искусственную кому. В ходе обследования они диагностировали у пациентки инсульт. В больнице Литтлвуд находилась только две недели, но восстанавливает здоровье она и по сей день.

Ранее британке Карен Тейт врачи два года ставили неправильный диагноз. Все это время они списывали симптомы рака на депрессию.