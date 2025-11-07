Забота о себе
14:35, 7 ноября 2025Забота о себе

Врачи два года принимали симптомы рака у женщины за депрессию и климакс

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

Жительница Великобритании Карен Тейт начала испытывать симптомы, похожие на грипп, и оказалась больна раком. Ее историю рассказало издание People.

По словам 57-летней женщины, сначала у нее появились жар, боль, потливость и усталость. Через несколько недель после первых признаков недомогания ее зрение стало расплывчатым, ей стало трудно фокусироваться или смотреть на яркий свет, поднять голову. «У меня развилась повышенная чувствительность к запахам и шуму, и постепенно ноги стали болеть так сильно, что я была прикована к постели. Однажды я легла спать и больше не вставала в течение двух лет», — рассказала британка.

В течение двух лет врачи принимали тревожные симптомы, на которые жаловалась Тейт, за проявления фибромиалгии, а затем — за депрессию и климакс. Только в ноябре 2024 года во время плановой магнитно-резонансной томографии в связи с раком влагалища в прошлом у нее выявили опухоль головного мозга — менингиому.

В феврале 2025 года хирурги провели Тейт операцию, в ходе которой успешно удалили большую часть новообразования. Биопсия показала, что оно оказалось доброкачественным. Сейчас она регулярно проходит обследования, чтобы отслеживать рост опухоли.

Ранее сообщалось, что американец Рон за семь лет вырастил на лице двухкилограммовую опухоль, угрожающую его жизни. Он обратился на телевидение, потому что не нашел врачей, которые рискнули бы провести ему сложную реконструкцию лица и дать гарантии хорошего внешнего вида после лечения.

