Забота о себе
12:36, 30 октября 2025Забота о себе

Мужчина за семь лет вырастил на лице двухкилограммовую опухоль

Американцу пообещали спасти жизнь несмотря на двухкилограммовую опухоль на лице
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: TLC

Американец по имени Рон за семь лет вырастил на лице двухкилограммовую опухоль, угрожающую его жизни. Историю мужчины опубликовало издание People.

Рон стал героем документального сериала о пластических операциях «О лице». Он обратился на телевидение, потому что не нашел врачей, которые рискнули бы провести ему сложную реконструкцию лица и дать гарантии хорошего внешнего вида после. «Мне сказали, что операцию будет слишком радикальной, что они никогда не делали этого раньше, что я могу потерять глаз, несколько зубов и даже нос», — рассказал он.

Пластический хирург Андре Паноссян, который возьмется за его случай в рамках телешоу, заявил в беседе с журналистами, что опухоль необходимо удалять немедленно — это спасет жизнь Рона. «Очень тяжело видеть опухоль такого размера на лице человека. Она должна быть удалена прямо сейчас, потому что такие типы новообразований могут стать смертельным приговором», — отметил хирург.

В рамках документального сериала врач также планирует помочь пациентам, у которых есть другие серьезные деформации лица, травмы, редкие заболевания, в том числе обширные опухоли, а также большие родимые пятна.

Ранее 31-летняя жительница Великобритании Шеннон Фрост рассказала о неочевидном первом симптоме рака крови. Женщина вспоминает, что была занята подготовкой к свадьбе, когда почувствовала боль и онемение в плече.

