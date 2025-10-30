Мужчина за семь лет вырастил на лице двухкилограммовую опухоль

Американец по имени Рон за семь лет вырастил на лице двухкилограммовую опухоль, угрожающую его жизни. Историю мужчины опубликовало издание People.

Рон стал героем документального сериала о пластических операциях «О лице». Он обратился на телевидение, потому что не нашел врачей, которые рискнули бы провести ему сложную реконструкцию лица и дать гарантии хорошего внешнего вида после. «Мне сказали, что операцию будет слишком радикальной, что они никогда не делали этого раньше, что я могу потерять глаз, несколько зубов и даже нос», — рассказал он.

Пластический хирург Андре Паноссян, который возьмется за его случай в рамках телешоу, заявил в беседе с журналистами, что опухоль необходимо удалять немедленно — это спасет жизнь Рона. «Очень тяжело видеть опухоль такого размера на лице человека. Она должна быть удалена прямо сейчас, потому что такие типы новообразований могут стать смертельным приговором», — отметил хирург.

В рамках документального сериала врач также планирует помочь пациентам, у которых есть другие серьезные деформации лица, травмы, редкие заболевания, в том числе обширные опухоли, а также большие родимые пятна.

