Писатель призвал запретить изображать русских мужчин недотепами

Писатель Антоновский призвал запретить изображать русских мужчин недотепами

Автор книги «Русские супергерои» Роман Антоновский потребовал, чтобы русских мужчин перестали изображать недотепами в кино. Об этом он заявил в интервью радио Sputnik.

Писатель назвал ужасной пропагандой то, что героини в некоторых сериалах и проектах сбегают к «принцам» из Турции или Индии.

«Мы должны четко дать понять всем производителям кино, что нельзя русский государствообразующий народ, наших героев изображать в каком-либо негативном свете», — заявил Антоновский.

Ранее стало известно, что писатель Антоновский назвал опасным пересмотр русской истории и усомнился во влиянии ордынцев и хазар на государственность России.