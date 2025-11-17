Бывший СССР
Подсчитаны потери ВСУ в ЛНР

Марочко: За неделю ВСУ в ЛНР потеряли 3,3 тысячи человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

За прошедшую неделю Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли больше трех тысяч военнослужащих убитыми и ранеными на рубежах Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

Он уточнил, что за этот период украинские войска лишились порядка 3305 бойцов, включая наемников. По словам собеседника агентства, самые большие потери зафиксированы в зоне ответственности «Запада» на купянском, боровском и краснолиманском направлениях и на оккупированном участке в регионе.

Кроме того, ВСУ понесли потери в технике — за минувшую неделю российские войска уничтожили 9 танков, 31 орудие полевой артиллерии, 82 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 87 складов боеприпасов, горючего и материальных средств, а также 325 единиц автомобильной техники противника.

Ранее украинский командир рассказал, что ВСУ стали нести большие потери. Кроме того, военнослужащие начали сталкиваться с проблемами при использовании оборудования НАТО.

