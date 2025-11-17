Бывший СССР
Появилось видео одной из самых мощных атак по Одесской области

ВС России провели одну из самых мощных атак по Измаилу в Одесской области
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Российские войска провели одну из самых мощных атак по Одесской области за все время специальной военной операции. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

«Ночью беспилотники нанесли массированный удар по Измаилу Одесской области», — сказано в публикации.

Telegram-канал «Типичная Одесса» сообщает о цели удара. «В результате попаданий вспыхнули пожары на объектах энергетической и портовой инфраструктуры», — сказано в публикации. На видео можно заметить серию ударов и яркие вспышки.

11 ноября в Одессе были зафиксированы мощные взрывы в районе объектов энергетики и портовой инфраструктуры. Момент удара попал на видео.

