Президент Финляндии допустил переговоры России и Украины весной

Президент Финляндии Стубб: РФ и Украина могут сесть за стол переговоров к весне
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Россия и Украина могут сесть за стол переговоров к весне. Такой сценарий допустил президент Финляндии Александр Стубб на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте, трансляция доступна на YouTube-канале DRM News.

«Обычно я реалистичный оптимист, но, честно говоря, не вижу конца этого конфликта в этом году. Мы сможем сесть за стол переговоров не раньше февраля-марта», — заявил он.

По словам политика, любые контакты европейских политиков с Россией должны проходить в тесной координации с другими странами — участниками Европейского союза (ЕС).

Ранее Стубб отметил, что в будущем диалог между Европой и Россией в том или ином формате может быть восстановлен. Он заявил, что в какой-то момент в каком-то формате диалог обязательно будет восстановлен, добавив, что на собственном опыте понял, что не обо всех переговорах и каналах влияния стоит говорить публично.

