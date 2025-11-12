Мир
18:32, 12 ноября 2025

Президент Финляндии намекнул на восстановление диалога с Россией

Стубб: Диалог с Россией будет восстановлен в том или ином формате
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб допустил, что в будущем диалог между Европой и Россией в том или ином формате может быть восстановлен. Его слова передает Yle.

«В какой-то момент, в каком-то формате диалог обязательно будет восстановлен. На собственном опыте я понял, что не обо всех переговорах и каналах влияния стоит говорить публично», — сказал финский лидер.

По его словам, на протяжении последних полутора лет эта тема регулярно поднималась в разговорах с другими европейскими лидерами. При этом Стубб подчеркнул, что любые контакты Европы с Россией должны быть согласованы.

Ранее глава комитета по иностранным делам парламента Финляндии Йоханнес Коскинен заявил о том, что странам Европы, в частности, участникам так называемой «коалиции желающих», следует назначить представителя. Он мог бы вести прямые переговоры с Россией по вопросам мирного урегулирования конфликта на Украине.

