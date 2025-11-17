Президент Польши раскрыл свои ожидания от Зеленского

Навроцкий заявил, что ожидает от Зеленского симметричных отношений с Польшей

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что ждет от украинского лидера Владимира Зеленского симметричного подхода в двусторонних отношениях. Об этом он рассказал в интервью Do Rzeczy.

«Польша поддерживала и продолжает поддерживать Украину финансово, военно и логистически. Это наш долгосрочный стратегический интерес. Однако эти отношения не должны негативно сказываться на поляках. И это единственное, чего я ожидаю от президента Владимира Зеленского, — чтобы он рассматривал наши отношения симметрично», — сказал польский лидер.

Также Навроцкий повторил, что приглашает Зеленского в Польшу. «Надеюсь, он будет моим гостем в Варшаве. Я приглашаю президента Зеленского встретиться с украинцами в Польше, поблагодарить поляков и привезти хорошие новости об эксгумации на Волыни, которую мы ждем», — добавил он.

Ранее польский лидер заявил, что если бы лидеры Европы прислушались к Польше, то многих кризисов удалось бы избежать, в том числе конфликта на Украине. «Только никто не хотел это слушать», — отметил Навроцкий.