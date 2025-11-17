Навроцкий: Если бы лидеры ЕС слушали Польшу, то конфликта на Украине не было бы

Если бы лидеры Европейского союза (ЕС) слушали Польшу, то конфликта на Украине не было бы. Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий в интервью Do Rzeczy.

Он подчеркнул, что понимает свою роль как президента страны не как человека, ставящего под сомнение ее присутствие в ЕС, а того, кто будет строить более сильную Польшу в европейском объединении и прислушиваться к тем странам, которые предупреждали о серьезных кризисах.

По его словам, если бы лидеры Европы прислушались к голосам этих стран, то многих кризисов удалось бы избежать, в том числе конфликта на Украине. «Только никто не хотел это слушать», — отметил польский президент.

Ранее Навроцкий объявил, что Польша будет оказывать помощь беженцам с Украины последний год. Политик заявил, что к украинскому меньшинству в Польше на третий год после начала конфликта должны относиться так же, как ко всем другим национальным меньшинствам в стране.