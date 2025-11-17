Экономика
Илон Маск стал проблемой для продаж Tesla

Global EV Alliance: 41 % водителей отказались бы от покупки Tesla из-за Маска
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Более половины водителей в мире заявили, что готовы отказаться от покупки автомобиля определенной марки по политическим причинам. Об этом свидетельствуют данные исследования Global EV Alliance, на которые ссылается «Коммерсантъ».

В том числе 41 процент участников опроса рассказали, что отказались бы от покупки автомобиля Tesla из-за политических взглядов ее генерального директора Илона Маска, которые в числе прочего проявились в его поддержке будущего президента США Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании.

Сильнее всего проблемы с продажами у американской компании проявляются в США и Германии, где от Tesla откажутся 52 и 51 процент опрошенных. Недовольство немцев, помимо Трампа, связано с неоднократными заявлениями Маска в поддержку ультраправой партии «Альтернатива для Германии».

В Норвегии, где доля электромобилей от общего автопарка самая высокая в Европе, негатива к Tesla немного меньше — 43 процента. Неприязнь к Tesla не связана со страной производства автомобилей, потому что от покупки американского автомобиля в принципе отказались бы только 5 процентов респондентов, а от китайского — 12 процентов.

Октябрьские продажи Tesla в Китае упали до 26 тысяч автомобилей, что стало худшим результатом за три года. В Европе за первые три квартала интерес к Tesla сократился на 38,7 процента, до 111,3 тысячи машин.

