Просьба о помощи закончилась для россиянина переломом черепа

В Омске суд оставил в силе приговор избившего и натравившего собаку на прохожего
В Омске суд оставил в силе приговор 36-летнего гражданина Узбекистана, который избил прохожего и натравил на него собаку. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Ранее иностранца приговорили к четырем годам колонии строгого режима и признали виновным по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Осужденный также обязан выплатить пострадавшему 500 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

Конфликт произошел в июле 2023 года на территории садоводства «Путеец-2». Мужчина, попросивший помочь ему вызвать такси, зашел на чужой дачный участок. Хозяин воспринял это как угрозу и начал избивать незваного гостя ногами и деревянной палкой. В этом ему помогал иностранный рабочий, трудившийся у осужденного.

Когда потерпевший попытался убежать, владелец участка натравил на него собаку, которая укусила мужчину не менее 20 раз. Здоровью пострадавшего причинен тяжкий вред, в том числе у мужчины перелом костей черепа.

