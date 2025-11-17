Силовые структуры
08:13, 17 ноября 2025Силовые структуры

Отмывшим более 600 миллионов рублей незаконного дохода россиянам изменили приговор

В Приморье суд снизил наказание отмывшим более 600 млн руб. мужчинам
Варвара Митина (редактор)

Фото: Aleksandra Pogiba / news.ru / Global Look Press

Приморский краевой суд пересмотрел и смягчил приговор участникам преступной группы, которая за несколько лет получила свыше 600 миллионов рублей незаконного дохода от отмывания денег. Об этом пишет РИА Новости.

Изначально организатора группы Антона Семикина приговорили к 15 годам и трем месяца колонии строгого режима, а его четверых подельников — к срокам от девяти до девяти с половиной лет. Суд также взыскал с осужденных более 647 миллионов рублей.

Сейчас краевой суд изменил квалификацию. Хотя вина в мошенничестве и отмывании денег осталась доказанной, суд счел недоказанным создание преступного сообщества — более тяжкого состава. Это решение позволило значительно снизить наказание: Семикину до семи с половиной лет колонии общего режима, а его соучастникам — до срока от четырех до пяти лет лишения свободы.

Прокуратура Приморья, выступавшая против смягчения приговора, намерена обжаловать это решение в кассационной инстанции.

Ранее Московский областной суд отказался смягчить наказание бывшему замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю, осужденному за мошенничество при строительстве метро в Красноярске.

