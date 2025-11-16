Силовые структуры
18:47, 16 ноября 2025Силовые структуры

Стало известно о поведении в колонии бывшего замглавы Росприроднадзора Митволя

Ъ: Мособлсуд отказался смягчить наказание экс-замглавы Росприроднадзора Митволю
Любовь Ширижик
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Московский областной суд отказался смягчить наказание бывшему замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю, осужденному за мошенничество при строительстве метро в Красноярске. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, администрация колонии указала, что экс-чиновник не встал на путь исправления. Кроме того, Митволь и его родные возместили лишь 2,1 миллиона рублей из общей суммы ущерба на сумму 951 миллион рублей.

Вместе с тем его адвокат указала, что он добросовестно работает в колонии, раскаивается в содеянном. К дисциплинарной ответственности Митволь не привлекался, взысканий не получал и имеет одно поощрение.

В сентябре Мособлсуд отказал осужденному чиновнику в условно-досрочном освобождении. Тогда же стало известно, что ему отказано в помиловании.

Митволь работает заведующим хозяйством клуба подмосковной ИК-6. Он был осужден на 4,5 года лишения свободы за хищение 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске.

