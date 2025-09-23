Экс-замглавы Росприроднадзора отказали в досрочном освобождении

Мособлсуд отказал экс-замглавы Росприроднадзора Митволю в УДО

Московский областной суд отказал осужденному по делу о хищении денег при строительстве метро в Красноярске бывшему заместителю главы Росприроднадзора Олегу Митволю в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщают «Известия» в своем Telegeram-канале.

По данным издания, во время заседания Митволь объяснил, что его заработная плата в исправительном учреждении составляет 15 тысяч рублей, а для того, чтобы погасить ущерб, размер которого превышает 900 миллионов рублей, ему потребовалось бы слишком длительное время. Кроме того, фигурант заявил, что у него никогда не было похищенных денег. По его словам, частично возмещать причиненный ущерб ему помогают родственники.

Ранее сообщалось, что ходатайство о помиловании бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя, осужденного по уголовному делу о хищении при строительстве метро в Красноярске, отклонено.