04:37, 8 сентября 2025Силовые структуры

Экс-замглавы Росприроднадзора отказали в помиловании

Марина Совина
Фото: Unsplash

Ходатайство о помиловании бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя, осужденного по уголовному делу о хищении при строительстве метро в Красноярске, отклонено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из его адвокатов.

Источник сообщил, что, по словам Митволя, об отказе администрации президента в помиловании ему сообщили через ГУ ФСИН. До конца отбытия наказания экс-замглавы Росприроднадзора осталось не более девяти месяцев.

Ранее Митволю отказали в УДО. Решение суда вступило в законную силу. До этого сообщалось, что Митволь попросил о помиловании.

