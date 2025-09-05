Бывший чиновник Митволь попросил о помиловании

РИА: Осужденный экс-замглавы Росприроднадзора Митволь попросил о помиловании

Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь, осужденный на 4,5 года за хищения, попросил о помиловании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Согласно документам, защита экс-чиновника получила ответ от комиссии по вопросам помилования. Она внесет предложение о помиловании осужденного президенту России.

Уточняется, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ дала Митволю положительную характеристику для комиссии. По их данным, во время отбывания наказания осужденный работает заведующим хозяйством клуба ИК-6.

Экс-замглавы Росприроднадзора получил свой срок за хищение 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске.

Ранее сообщалось, что ФСИН России проводит проверку после жалобы Митволя о вымогательстве у него полумиллиарда рублей за условно-досрочное освобождение.

