Экс-замглавы Росприроднадзора отказали в УДО

Мособлсуд отказался выпустить из колонии экс-замглавы Росприроднадзора Митволя

Мособлсуд не стал досрочно выпускать из колонии бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Митволя, осужденного на 4,5 года за хищения при строительстве метро в Красноярске. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомились журналисты РИА Новости.

Сторона защиты просила заменить неотбытую часть срока более мягким наказанием, например, штрафом, ограничением свободы или исправительными работами. По данным адвоката осужденного, его подопечный трудоустроен, характеризуется положительно, уже отбыл более половины назначенного ему наказания, соблюдает в исправительным учреждении все требования.

При этом защита считает, что Митволь для своего исправления не нуждается в полном отбывании наказания, которое было назначено судом.

Суд не согласился с такой позицией в рамках рассмотрения материалов о возможном досрочном выходе бывшего чиновника из колонии. «Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания применяется к осужденным как самая высшая поощрительная мера, — отмечается в решении суда. - Ее применение в отношении Митволя является преждевременным».

Решение суда вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что Митволь попросил о помиловании. Уточняется, что на бывшего чиновника поступила положительная характеристика от Федеральной службы исполнения наказаний РФ. Предложение о помиловании осужденного теперь должны внести президенту России Владимиру Путину.