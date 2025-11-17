Бывший СССР
Пушилин заявил об окружении ВСУ в Красноармейске

Пушилин: ВСУ предпринимают попытки вырваться из Красноармейска
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Красноармейске (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики (ДНР) продолжаются бои. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Продолжаются городские бои и зачистка самого Красноармейска, противник практически находится в окружении, и, конечно, предпринимаются различного рода попытки вырваться со стороны противника», — сообщил Пушилин.

По его словам, данные попытки пресекаются российскими подразделениями. Глава ДНР также отметил успехи Вооруженных сил России в районе села Гришино, западнее Красноармейска.

Ранее стало известно, что российские военные отбили атаку элитного спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бои прошли на окраине Красноармейска.

