«Начиналось красиво, а провалилось позорно». Российские бойцы отбили атаку элитного спецназа ВСУ. Как это было?

Военкор Стешин: Разбившие элитный спецназ ГУР бойцы РФ не знали, с кем дерутся

Военнослужащие ВС России отбили налет спецназа Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины на окраине Красноармейска (украинское название — Покровск). Бойцы не сразу поняли, с кем именно бьются — все стало ясно лишь после осмотра трофеев и допроса оставшегося в живых спецназовца. Подробности раскрыл военкор Дмитрий Стешин.

Украинский десант высадился в этом районе с вертолетов Black Hawk. Перед этим солдаты тренировались в Днепропетровске, потом перед ними поставили задачу занять промзону на северо-западной окраине Красноармейска. Как отметил Стешин, все «начиналось красиво, а провалилось позорно». Ранним утром 1 ноября два американских вертолета проскользнули на бреющем полете к окраине Красноармейска, однако не смогли пролететь незамеченными — российские бойцы услышали звук, хотя сперва подумали, что это свои.

Военный с позывным Гоша рассказал, что была поставлена дымовая завеса, а командование ВСУ контролировало ситуацию с дронов-наблюдателей. Но российским военнослужащим, в частности, помогла погода — приближались заморозки, тепловая сигнатура целей ярко горела на экранах операторов-дроноводов. Операторы FPV дронов выбивали противника, «как кегли». Вместе с тем спецназ ГУР не отступал.

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Российские военные только позднее поняли, с кем именно бились

Гоша и рядовой из Сибири Александр Шунков отмечали, что противник, даже несмотря на потери, продолжал воевать.

[Бойцы спецназа ГУР] вели себя очень агрессивно, ничего не боялись, и было понятно, что они подготовлены. Мы это поняли по тому, как вторая часть группы прикрывала тех, кто должен был заскочить в наш дом. Все в возрасте «за тридцать». Обычный камуфляж — «мультикам» всушной расцветки. Оружие обычное — АК

военнослужащие ВС России

Они указали, что противник, вероятно, планировал пополняться трофейными боеприпасами — у каждого военного было по 15 магазинов. Российские бойцы же старались вести только прицельный огонь, так что бой получился короткий. Когда ликвидированных солдат ВСУ осмотрели, увидели хорошие рации, дорогую обувь и рюкзаки. Именно в этот момент российские военные поняли, кем был противник. К тому же один спецназовец уцелел. По словам бойцов, им дали приказ вывести пленного в тыл.

Российские военные высмеяли главу украинской разведки за десант спецназа

Бойцы из группировки «Отважные» высмеяли начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за неудачный десант украинского спецназа. Кадры опубликовали «Военкоры русской весны».

На снятом с разведывательного дрона видео видно, что на стене одного из разрушенных строений появилась надпись «Буданов, спасибо за трофеи!». Кадры были сняты на месте высадки украинских спецназовцев у Красноармейска.

Министерство обороны России сообщило, что всего в районе Красноармейска высадилось 11 человек. Все они были уничтожены. Майор ВСУ Андрей Ткачук заявлял, что провалившаяся операция по высадке планировалась для прикрытия выхода украинских военных из Красноармейска. Однако «Военная хроника» обратила внимание, что по позициям ВСУ в Красноармейске ведется непрерывный огонь, в связи с чем авторы задались вопросом, кого именно ГУР собиралось эвакуировать. Операцию ВСУ назвали «памятником идиотизму».