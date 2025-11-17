Разбившие украинский спецназ у Красноармейска бойцы раскрыли детали боя

Военкор Стешин: Разбившие спецназ ГУР Украины бойцы не знали, с кем сражаются

Российские военнослужащие уничтожили десант спецназа Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины на окраине Красноармейска (украинское название — Покровск). Они сражались в стрелковом бою на короткой дистанции, и лишь допросив пленного и внимательно осмотрев трофеи, выяснили, с кем воевали. Детали боя военному корреспонденту «Комсомольской правды» Дмитрию Стешину раскрыли сами бойцы.

«Мы услышали звук вертолетов, думали, это наши прилетели отработать позиции врага. Но, оказалось, противник. Они поставили дымы, на поле, где высаживались. Где-то в километре от нас», — рассказал боец с позывным Гоша, добавив, что командование контролировало ситуацию с дронов и сразу предупредило военных о появлении противника. После этого операторы FPV-дронов начали выбивать противника «одного за другим, как кегли».

По словам российских военных, спецназовцы «вели себя очень агрессивно, ничего не боялись, и было понятно, что они подготовлены». Гоша рассказал, что первые в группе сходу пытались заскочить в здание, в котором закрепились бойцы РФ, через окна первого этажа, однако они были уничтожены, как только перепрыгнули через окно. «Их прикрывала остальная группа огнем. Те, кто остался, откатились назад. Наверное, связывались со своим командованием. Попробовали еще раз. Они почему-то думали, что у них все легко получится», — добавил Гоша.

После боя российские бойцы осмотрели убитых и сразу заметили, что у каждого на оружии есть или оптика, или тепловизор, а также хорошие рации, дорогая военная обувь и рюкзаки. По словам военнослужащих, именно в этот момент они поняли, что уничтоженный противник был непрост.

Ранее боец «элитного» украинского подразделения, десантировавшегося 1 ноября в Красноармейске, рассказал о провале операции в этом населенном пункте. Спецназовец ГУР Минобороны Украины сообщил, что командование бросило группу из 29 человек на операцию неподготовленными.

