Раскрыты подробности о провале операции ВСУ в Красноармейске

Пленный спецназовец ГУР заявил о провале операции в Красноармейске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Боец «элитного» украинского подразделения, десантировавшегося 1 ноября в Красноармейске (украинское название — Покровск), рассказал о провале операции в этом населенном пункте. Видео опубликовано в Telegram-канале военного эксперта Бориса Рожина.

Спецназовец Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины рассказал, что командование бросило группу из 29 человек на операцию в Красноармейске неподготовленными. Известно, что они учились десантированию в Днепропетровске в течение трех дней.

Перед самой операцией украинских военных заверили, что они являются «элитой» и готовы к высадке. При этом среди военных находились люди с серьезными проблемами со здоровьем. «Высадили без подготовки, без каких-либо средств, нужно было просто занимать любые здания. 11 человек получили ранение сразу», — заявил пленный.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что самым сложным для украинских бойцов остается красноармейское направление. До этого сообщалось, что российские военные завершили зачистку Рога в окрестностях Красноармейска.

