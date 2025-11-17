Путин заявил об эффективности Федерации независимых профсоюзов России

Путин: ФНПР является одним из самых эффективных объединений в России

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) является одним из самых эффективных объединений в России. Так оценил работу организации президент России Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

В ходе встречи с главой организации Сергеем Черногаевым глава государства заявил, что ФНПР объединяет 44 отраслевых общероссийских профсоюза и около 20 миллионов членов, включая работников и студентов. Организация играет ключевую роль по защите трудовых прав граждан и контролю за соблюдением норм охраны труда.

«ФНПР у нас ведущее профсоюзное объединение, самое крупное. И наверное, наиболее эффективно работающее», — добавил президент.

Ранее Черногаев допустил, что в Трудовой кодекс могут внести изменения платформенной занятости, которые затронут 9,5 миллиона россиян. По его словам, профсоюзы уже подготовили соответствующие поправки. Также глава организации отметил, что в России выросла зарплата у 4,2 миллиона россиян. Это произошло после того, как в России законодательно установили норму о росте минимального размера оплаты труда темпами, которые превышают темпы роста прожиточного минимума и индекса потребительских цен.