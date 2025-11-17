Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:23, 17 ноября 2025Экономика

Путин заявил об эффективности Федерации независимых профсоюзов России

Путин: ФНПР является одним из самых эффективных объединений в России
Вячеслав Агапов
Владимир Путин и председатель ФНПР Сергей Черногаев

Владимир Путин и председатель ФНПР Сергей Черногаев. Фото: Гавриил Григоров / Pool / РИА Новости

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) является одним из самых эффективных объединений в России. Так оценил работу организации президент России Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

В ходе встречи с главой организации Сергеем Черногаевым глава государства заявил, что ФНПР объединяет 44 отраслевых общероссийских профсоюза и около 20 миллионов членов, включая работников и студентов. Организация играет ключевую роль по защите трудовых прав граждан и контролю за соблюдением норм охраны труда.

«ФНПР у нас ведущее профсоюзное объединение, самое крупное. И наверное, наиболее эффективно работающее», — добавил президент.

Ранее Черногаев допустил, что в Трудовой кодекс могут внести изменения платформенной занятости, которые затронут 9,5 миллиона россиян. По его словам, профсоюзы уже подготовили соответствующие поправки. Также глава организации отметил, что в России выросла зарплата у 4,2 миллиона россиян. Это произошло после того, как в России законодательно установили норму о росте минимального размера оплаты труда темпами, которые превышают темпы роста прожиточного минимума и индекса потребительских цен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Большой, прекрасный Билл». В США обсуждают слухи о сексуальной связи Трампа и Клинтона. Как в этой истории нашли русский след?

    Экс-депутат заявил в суде о желании заработать на укреплениях в российском приграничье

    Назван неожиданный модный тренд на 2026 год

    Названы удивляющие старших привычки миллениалов в путешествиях

    В Госдуме предложили частично гасить ипотеку при рождении детей

    Умеров отказался возвращаться на Украину

    В Госдуме предложили меры к ряду семей после расправы матери над шестилетним сыном

    Эффективность российских «Панцирей» оценили

    В России отреагировали на вспышку лихорадки денге в Нигерии

    Раскрыто участие главы союза промышленников в российском регионе в многомиллионной афере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости