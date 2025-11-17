Экономика
15:12, 17 ноября 2025Экономика

Миллионам россиян пообещали рост зарплат

ФНПР: С 1 января 2026 года зарплата вырастет у пяти миллионов россиян
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России заработная плата выросла у 4,2 миллиона россиян. Об этом заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев. Его процитировало ТАСС.

По его словам, это произошло после того, как в России законодательно установили норму о росте минимального размера оплаты труда темпами, которые превышают темпы роста прожиточного минимума и индекса потребительских цен. Также Черногаев уточнил, что с 1 января 2026 года заработная плата увеличится еще почти у пяти миллионов работников.

Ранее сообщалось, что по итогам августа 2025 года средние зарплаты в России сильнее всего снизились у работников инвестиционных фондов, частных детективов и угольщиков.

По прогнозам, если номинальная заработная плата в России в 2026 году увеличится на 8,4 процента, то реальная — лишь на 2,7 процента. Экономисты видят в этом еще один признак того, что российский бизнес дошел до предела возможностей в зарплатной гонке. Наращивать фонд оплаты труда еще больше оказывается нерентабельным.

