Россиян предупредили о финише в зарплатной гонке

ЦБ: В 2026 году номинальная зарплата вырастет на 8,4, а реальная — всего на 2,7%

Если номинальная заработная плата в России в 2026 году увеличится на 8,4 процента, то реальная — лишь на 2,7 %. Это показал опрос экономистов, проведенный Банком России. Его результаты процитировали «Известия».

Комментируя этот прогноз, заместитель гендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков заявил, что подобное развитие событий представляется ему вполне реалистичным. Более того, уже в настоящее время видно, что бизнес дошел до предела возможностей в зарплатной гонке. Наращивать фонд оплаты труда еще больше оказывается нерентабельным. Сказываются растущие издержки из-за высоких ставок, налоговой нагрузки и так далее.

В свою очередь, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Юлия Долженкова констатировала, что работодатели стали осторожнее подходить к найму, а некоторые уже начали сокращать персонал.

Впрочем, в некоторых сегментах рынка труда заработные платы продолжат расти. Как заявил частный инвестор Федор Сидоров, особенно сильно они будут увеличиваться в IT-сфере. Доходы россиян, занятых в этом секторе, могут увеличиться на 10-15 процентов. Кроме того, быстрее, чем в среднем, станут повышаться заработки инженеров и руководителей проектов в строительстве и логистике. В обрабатывающей промышленности к окладам технических специалистов могут прибавить 8-10 процентов. Минимальным же окажется рост зарплат в розничной торговле, общепите и сфере массовых услуг.

В августе средняя заработная плата по всем видам экономической деятельности достигла 92,9 тысячи рублей. Такой результат на 13 процентов превысил показатели последнего летнего месяца 2024 года и на 33,7 процента — августа 2023-го.