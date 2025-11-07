Россиянам назвали три сектора экономики с высокими зарплатами

Доцент Балынин: Средняя зарплата в России составила 92,9 тысячи рублей

В России средняя заработная плата по всем видам экономической деятельности достигла в августе 92,9 тысячи рублей. Об этом заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Его процитировало aif.ru.

Такой результат на 13 процентов превысил показатели последнего летнего месяца 2024 года и на 33,7 процента августа 2023-го. При этом самые высокие средние заработные платы по итогам августа 2025 года зафиксированы в финансовой деятельности — 189 795 рублей, добыче полезных ископаемых — 160 477 рублей, а также в сегменте информации и связи — 175 422 рубля.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата превысила 150 тысяч рублей в 24 отраслях экономики России. Самая высокая оказалась в сфере добычи природного газа — 327,6 тысячи рублей. Зарплата издателей программного обеспечения составляла 216,7 тысячи рублей, а производителей пестицидов и других агрохимических продуктов — 215,8 тысячи рублей.