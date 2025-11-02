Экономика
Число отраслей экономики со средней зарплатой более 150 тысяч рублей выросло вдвое

Зарплату свыше 150 тысяч рублей получают уже в 24 отраслях экономики России
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Фото: Hryshchyshen Serhii / Shutterstock / Fotodom  

Средняя зарплата превысила 150 тысяч рублей в 24 отраслях экономики России, а самую высокую зафиксировали в сфере добычи природного газа. Об этом свидетельствует анализ РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Отмечается, что число таких отраслей увеличилось вдвое — в 2024 году таких секторов было только 12.

Согласно анализу данных, больше всех зарплата у газодобытчиков — 327,6 тысячи рублей. Зарплата издателей программного обеспечения составляла 216,7 тысячи рублей, а производителей пестицидов и других агрохимических продуктов — 215,8 тысячи рублей.

Ранее член комиссии Общественной палаты (ОП) России Евгений Машаров напомнил, что оплата работы в дни государственных праздников происходит не менее чем в двойном размере. Это касается и ближайшего праздника — Дня народного единства. Как уточнил член ОП, получающие оклад сотрудники должны иметь не менее одинарной ставки сверх оклада в случае, если их работа в выходные или праздники укладывается в месячную трудовую норму.

