Россиянам назвали отрасли с самым стремительным падением зарплат

РИА Новости: Средние зарплаты снизились сильнее всего у работников инвестфондов

По итогам августа 2025 года средние зарплаты в России сильнее всего снизились у работников инвестиционных фондов, частных детективов и угольщиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Наиболее заметное снижение средних окладов эксперты зафиксировали у работников инвестфондов. Зарплаты этой категории сотрудников за последний месяц лета сократились на 37 процентов и составили 112,9 тысячи рублей.

Следом расположились частные детективы (минус 25 процентов, до 81,2 тысячи), а топ-3 замкнули занятые на добыче и обогащении угля и антрацита, средние зарплаты которых упали на 15,7 тысячи рублей — с 142,3 тысячи до 126,6 тысячи. Ежемесячный доходы задействованных на производствах газообразного топлива и огнеупорных изделий, в свою очередь, снизились в среднем на 4 процента — до 87,1 тысячи и 85,3 тысячи рублей соответственно.

Наиболее выгодными в плане зарплат отраслями в обозримом будущем, отмечала ранее профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова, останутся IT-сектор, строительство, логистика и обрабатывающая промышленность. Эти области, по мнению эксперта, сохранят в 2026 году наибольший потенциал роста ежемесячных окладов на фоне наблюдающегося острого кадрового голода. Прирост окладов в вышеперечисленных отраслях, полагает аналитик, окажется выше годовой инфляции.