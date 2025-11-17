Экономика
17:25, 17 ноября 2025Экономика

Россия утратила статус главного покупателя китайских автомобилей

CPCA: Россия уступила Мексике статус главного импортера китайских автомобилей
Кирилл Луцюк

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

По итогам января-сентября 2025 года Россия перестала быть главным импортером китайских автомобилей. Об этом со ссылкой на данные Китайской ассоциации производителей легковых автомобилей (CPCA) сообщил Telegram-канал «Китайские автомобили: только новости».

На первое место вышла Мексика с показателем 410 739 транспортных средств. На второй позиции расположились Объединенные Арабские Эмираты, купившие 367 796 машин. Россия заняла третью строчку — 357 708 автомобилей.

Кроме того, в десятку основных импортеров попали Бельгия, Великобритания, Саудовская Аравия, Австралия, Бразилия и Филиппины.

Ранее сообщалось, что по итогам первых десяти месяцев 2025 года суммарные объемы продаж новых китайских автомобилей в России упали более чем на 27 процентов. За указанный период было продано лишь 569,9 тысячи новых китайских авто. Реализация кроссоверов Haval Jolion просела на 28 процентов, до 53,2 тысячи единиц, Geely Monjaro — на 26 процентов (до 30,9 тысячи штук), Haval M6 — на 13 процентов (до 27,4 процента), Changan UNI-S/CS55 Plus — на 22 процента (до 26,4 тысячи). Самое же серьезное сокращение продемонстрировали кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro Max. Их продажи рухнули на 59 процентов, до 22,5 тысячи единиц.

