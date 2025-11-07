Продажи китайских машин в России схлопнулись

«Автостат»: Продажи новых китайских машин в России упали на 27,3 %

По итогам первых десяти месяцев 2025 года суммарные объемы продаж новых китайских автомобилей в России сократились на 27,3 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го. Об обрушении реализации этих машин в стране сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат».

За отчетный период в России смогли реализовать только 569,9 тысячи новых китайских авто. Стремительный спад продаж эксперты зафиксировали у всех наиболее востребованных в РФ машин. Так, реализация кроссоверов Haval Jolion за это время просела на 28 процентов, до 53,2 тысячи единиц, Geely Monjaro — на 26 процентов (до 30,9 тысячи штук), Haval M6 — на 13 процентов (до 27,4 процента), Changan UNI-S/CS55 Plus — на 22 процента (до 26,4 тысячи). Самое же мощное падение продемонстрировали кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro Max. Продажи этих машин в России рухнули на 59 процентов, до 22,5 тысячи единиц.

Что касается брендов, то в наибольшей степени россияне в январе-октябре охладели к машинам Geely. Реализация этих автомобилей в стране сократилась на 41 процент год к году и составила 76,6 тысячи штук. Далее идут автомобили Changan (минус 39 процентов, до 57 тысяч), Chery (минус 29 процентов, до 94,4 тысячи) и Haval (минус 15 процентов, до 135,8 тысячи). Последний, несмотря на ощутимое падение продаж, сохранил за собой статус самого востребованного китайского бренда у россиян.

Заметное снижение спроса на китайские автомобили в России фиксируется на фоне ряда факторов. К числу основных причин охлаждения интереса граждан к такого рода машинам эксперты относят жесткую денежно-кредитную политику Центробанка, которая делает недоступными автозаймы для значительной части населения, общее удорожание машин в стране, а также регулярное повышение утильсбора.

В результате грядущего повышения таможенных ставок на ввоз иномарок с двигателем мощностью выше 160 лошадиных сил, отмечал глава агентства «Автостат» Сергей Целиков, спрос на кроссоверы Geely Monjaro в обозримом будущем просядет в еще большей степени. В результате нововведений ввозить относительно мощные иномарки в страну станет гораздо затратнее. Вилку подорожания мощных иномарок основатель компании EvoCars Денис Блинов оценил в 200 тысяч — 2 миллиона рублей. Ожидать скорого восстановления продаж на российском авторынке при таком раскладе не придется, сходятся во мнении аналитики.