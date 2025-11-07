Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:56, 7 ноября 2025Экономика

Продажи китайских машин в России схлопнулись

«Автостат»: Продажи новых китайских машин в России упали на 27,3 %
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

По итогам первых десяти месяцев 2025 года суммарные объемы продаж новых китайских автомобилей в России сократились на 27,3 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го. Об обрушении реализации этих машин в стране сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат».

За отчетный период в России смогли реализовать только 569,9 тысячи новых китайских авто. Стремительный спад продаж эксперты зафиксировали у всех наиболее востребованных в РФ машин. Так, реализация кроссоверов Haval Jolion за это время просела на 28 процентов, до 53,2 тысячи единиц, Geely Monjaro — на 26 процентов (до 30,9 тысячи штук), Haval M6 — на 13 процентов (до 27,4 процента), Changan UNI-S/CS55 Plus — на 22 процента (до 26,4 тысячи). Самое же мощное падение продемонстрировали кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro Max. Продажи этих машин в России рухнули на 59 процентов, до 22,5 тысячи единиц.

Что касается брендов, то в наибольшей степени россияне в январе-октябре охладели к машинам Geely. Реализация этих автомобилей в стране сократилась на 41 процент год к году и составила 76,6 тысячи штук. Далее идут автомобили Changan (минус 39 процентов, до 57 тысяч), Chery (минус 29 процентов, до 94,4 тысячи) и Haval (минус 15 процентов, до 135,8 тысячи). Последний, несмотря на ощутимое падение продаж, сохранил за собой статус самого востребованного китайского бренда у россиян.

Материалы по теме:
Власти отложили повышение утильсбора на автомобили. Его критиковали Матвиенко, таможня, бизнес и тысячи простых россиян
Власти отложили повышение утильсбора на автомобили. Его критиковали Матвиенко, таможня, бизнес и тысячи простых россиян
14 октября 2025
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая. Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая.Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
8 мая 2025

Заметное снижение спроса на китайские автомобили в России фиксируется на фоне ряда факторов. К числу основных причин охлаждения интереса граждан к такого рода машинам эксперты относят жесткую денежно-кредитную политику Центробанка, которая делает недоступными автозаймы для значительной части населения, общее удорожание машин в стране, а также регулярное повышение утильсбора.

В результате грядущего повышения таможенных ставок на ввоз иномарок с двигателем мощностью выше 160 лошадиных сил, отмечал глава агентства «Автостат» Сергей Целиков, спрос на кроссоверы Geely Monjaro в обозримом будущем просядет в еще большей степени. В результате нововведений ввозить относительно мощные иномарки в страну станет гораздо затратнее. Вилку подорожания мощных иномарок основатель компании EvoCars Денис Блинов оценил в 200 тысяч — 2 миллиона рублей. Ожидать скорого восстановления продаж на российском авторынке при таком раскладе не придется, сходятся во мнении аналитики.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Давно надо было это сделать». Шойгу заявил о необходимости «сибиризации» России

    В Роспотребнадзоре отреагировали на продажу школьникам «опьяняющего» ореха из Азии

    В России чиновник не стал извиняться перед названными им «одичавшими хохлами» сибиряками

    Стало известно о расчленении друга Павла Дурова и его жены

    Военкор объяснил резкое снижение интенсивности ночных атак ВСУ

    Банк России решил усложнить выход компаний на биржу

    В аэропорту Москвы появились курилки

    Стали известны подробности о новых успехах ВС России в Красноармейске

    Страна НАТО захотела добиться исключения для импорта нефти и газа из России

    В России призвали запретить дарксторы в многоквартирных домах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости