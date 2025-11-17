Россиянин поговорил с продавщицей и довел девушку до уголовного дела

В Иркутске в отношении девушки возбудили дело за нападение на продавщицу. Об этом сообщает Telegram-канал Barb Mash.

По его данным, 21-летняя девушка в магазине приревновала своего парня к продавщице. Из-за этого она избила ее и бросила на пол. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение.

Происшествие попало на видео, люди узнали нападавшую и сообщили об этом сотрудникам полиции. Девушку задержали, в отношении нее возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Максимальное наказание предусматривает до восьми лет лишения свободы.

