Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:58, 17 ноября 2025Силовые структуры

Россиянин поговорил с продавщицей и довел девушку до уголовного дела

В Иркутске против девушки возбудили дело за нападение на продавщицу
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Иркутске в отношении девушки возбудили дело за нападение на продавщицу. Об этом сообщает Telegram-канал Barb Mash.

По его данным, 21-летняя девушка в магазине приревновала своего парня к продавщице. Из-за этого она избила ее и бросила на пол. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение.

Происшествие попало на видео, люди узнали нападавшую и сообщили об этом сотрудникам полиции. Девушку задержали, в отношении нее возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Максимальное наказание предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что российскую школьницу из «бойцовского клуба» изолировали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский подписал «историческое соглашение» с Макроном

    Стало известно об избиении толпой мигрантов жителя российского города

    Газманов рассказал об отношении к деньгам

    В Минздраве ответили на вопрос об изменении срока обучения на врачей в вузах

    Названа цена самой дешевой комнаты Москвы

    В Москве раскрыт совращавший школьниц в интернете педофил-язычник

    Выстреливший в голову подростку россиянин пойдет под суд

    В Европе оценили потребности Украины во внешнем финансировании

    Шуфутинского разозлил вопрос о личной жизни

    Ким Кардашьян рассказала о нервном срыве из-за экзамена по юриспруденции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости