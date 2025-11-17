Тревел-блогерша описала отношение к русским в США фразой «русский — значит нелюдь»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова приехала в США и описала отношение к соотечественникам на границе страны фразой «русский — значит нелюдь». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, ее и ее молодого человека отправили в тюремную камеру во время пересечения границы США. Там их встретили «металлическая кровать, умывальник с туалетом, запах дезинфекции».

«Что это за встреча с туристами, спрашивается? Белых русских туристов садят в камеру, а потом уже решают, заслуживают ли они свободы. Я в шоке. Совсем не ожидала, что именно так американцы встречают русских», — пожаловалась блогерша. Вскоре пару отпустили и дали им спокойно въехать в страну.

Ранее эта же тревел-блогерша описала Мексику словами «чипсы — национальная валюта». Россиянка удивилась, что в этой латиноамериканской стране это не просто закуска, а целое блюдо, в которое кладут мясо, сыр, авокадо, перец и другие ингредиенты.