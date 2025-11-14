Российская тревел-блогерша описала Мексику словами «чипсы — национальная валюта»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Мексике и описала страну словами «чипсы — национальная валюта». Своими впечатлениями от местной еды она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что начос в этой латиноамериканской стране не просто закуска, а целое блюдо, в которое кладут мясо, сыр, авокадо, перец и прочие ингредиенты. «Чипсы едят утром, днем, вечером, с мясом, без мяса, просто так, под соус, с лаймом, с фасолью, даже с яйцами», — добавила Ершова.

Блогерша подчеркнула, что такую еду особенно любят местные дети, которых с детства приучают есть острую пищу. При этом даже в десерты мексиканцы кладут перец. «Конфеты у них острые. Даешь ребенку леденец, а там перец чили. И он ест, улыбается, а глаза слезятся. Никто из нас не смог съесть эти конфеты, до сих пор валяются где-то в машине», — поделилась россиянка.

Ранее эта блогерша рассказала о том, как проходила пограничный контроль в Мексике. Свои впечатления она описала словами «встретили как старых знакомых, которых не ждали».