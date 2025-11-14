Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:30, 14 ноября 2025Путешествия

Российская тревел-блогерша описала Мексику словами «чипсы — национальная валюта»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Paola Chiomante / Reuters

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Мексике и описала страну словами «чипсы — национальная валюта». Своими впечатлениями от местной еды она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что начос в этой латиноамериканской стране не просто закуска, а целое блюдо, в которое кладут мясо, сыр, авокадо, перец и прочие ингредиенты. «Чипсы едят утром, днем, вечером, с мясом, без мяса, просто так, под соус, с лаймом, с фасолью, даже с яйцами», — добавила Ершова.

Материалы по теме:
«Смотрят как на дикость». Какие привычки и традиции россиян пугают иностранцев?
«Смотрят как на дикость». Какие привычки и традиции россиян пугают иностранцев?
20 октября 2025
«Русский человек потеряет тут голову». Сальвадор прослыл самой опасной страной мира. Но почему российские туристы от него без ума?
«Русский человек потеряет тут голову». Сальвадор прослыл самой опасной страной мира. Но почему российские туристы от него без ума?
3 сентября 2025

Блогерша подчеркнула, что такую еду особенно любят местные дети, которых с детства приучают есть острую пищу. При этом даже в десерты мексиканцы кладут перец. «Конфеты у них острые. Даешь ребенку леденец, а там перец чили. И он ест, улыбается, а глаза слезятся. Никто из нас не смог съесть эти конфеты, до сих пор валяются где-то в машине», — поделилась россиянка.

Ранее эта блогерша рассказала о том, как проходила пограничный контроль в Мексике. Свои впечатления она описала словами «встретили как старых знакомых, которых не ждали».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Злейший враг ВСУ». Какое российское секретное подразделение переломило ход спецоперации?

    Вэнс рассказал об особенности Трампа

    Украинские военные стали чаще использовать один вид дронов

    Канадская разведка предупредила эскимосов из-за России

    «Радиостанция Судного дня» приостановила работу из-за атаки дрона

    28-летняя учительница больше года насиловала и преследовала школьника

    Найден естественный фактор защиты от рака

    Необычный способ распорядиться прахом усопшего удивил пользователей сети

    Предсказаны три сценария нападения США на Венесуэлу

    Военные из КНДР снова оказались в Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости