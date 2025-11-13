Россиянка описала Мексику словами «встретили как старых знакомых, которых не ждали»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова описала Мексику словами «встретили как старых знакомых, которых не ждали». Своими впечатлениями о прохождении границы страны она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Она рассказала, что Мексика всегда ассоциировалась у нее с вечным солнцем и музыкой. Россиянка отметила, что это не первое ее путешествие в страну, и она успела по ней соскучиться. «Мексика, кажется, не очень соскучилась по нам», — написала Ершова.

По словам тревел-блогерши, на границе их встретили не очень приветливо. «Рабочие были явно не в духе — то ли жара, то ли лень, то ли просто день не задался. Обыскали наш дом на колесах с таким энтузиазмом, будто мы везли не сумку с картошкой, а золотой запас Белиза», — рассказала она.

У россиянки изъяли бананы, кусок мяса, картофель и яйца, привезенные из соседней страны и даже не дали это съесть. «И гонит меня прочь с выражением лица, будто я только что пыталась провезти поддельный паспорт», — возмутилась она. Ершова призналась, что от эмоций не смогла сдержать слез. «Мексика начинается с потерь. Но ничего — переживем», — заключила россиянка.

В предыдущую поездку в Мексику Ершова описала отношение местных к себе фразой «тупая белая». По ее словам, они не подпускают иностранцев слишком близко к себе, продолжая улыбаться в лицо.