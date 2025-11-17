МО РФ: Российские военные заняли село Гай в Днепропетровской области

Российские военные заняли еще один населенный пункт в Днепропетровской области. Речь идет о взятии под контроль села Гай, сообщили в Минобороны России (МО РФ).

Бои за населенный пункт вели военнослужащие подразделения группировки войск «Восток». Им удалось нанести поражение формированиям штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и двух бригад теробороны, в том числе в районах близлежащих населенных пунктов — Остаповское, Радостное Днепропетровской области, а также Воздвижевка и Червоное Запорожской области.

Потери ВСУ на данном направлении за сутки превысили 215 солдат. Кроме того, были уничтожены две боевые бронированные машины, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии противника.

Ранее сообщалось, что российские военные взяли под контроль Платоновку в Донецкой народной республике (ДНР). Потери ВСУ во время боев за населенный пункт достигли 210 солдат.