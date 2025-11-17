Россия
12:16, 17 ноября 2025Россия

Российские военные заняли еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны: Российские военные взяли под контроль Платоновку в ДНР
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР) — Платоновку. Об этом сообщили в Минобороны России.

Бои за село вели военнослужащие подразделения «Южной» группировки войск. Им удалось нанести поражение формированиям трех механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе и в окрестных районах — близ Константиновки, Райгородка и Северска.

Потери ВСУ за время этих боев достигли 210 солдат. Также были уничтожены две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, орудие полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов противника.

Ранее сообщалось, что российская армия взяла под контроль Двуречанское Харьковской области. Поселок заняли подразделения группировки войск «Север».

