Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:18, 17 ноября 2025Россия

Армия России заняла населенный пункт в Харьковской области

Минобороны России заявило о контроле над Двуречанским Харьковской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российская армия взяла под контроль Двуречанское Харьковской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, поселок заняли подразделения группировки войск «Север».

Кроме того, бойцы нанесли поражение трем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Алексеевка, Катериновка, Кондратовка, Новая Сечь и Шевченко Сумской области. На харьковском направлении поражены формирования двух бригад и штурмового полка противника возле населенных пунктов Жовтневое, Колодезное и Малиновка Харьковской области.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки «Север» до 150-ти военнослужащих, 13 автомобилей, 2 боевые бронемашины и орудие полевой артиллерии. Также уничтожен склад боеприпасов.

Ранее сообщалось, что армия России полностью заняла Орестополь в Днепропетровской области. Населенный пункт взяли под контроль бойцы группировки «Восток».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России останавливает производство крупнейший кремниевый завод. Виной тому стал Китай

    Трампа призвали согласиться на предложение России по ДСНВ

    Головин оценил возможность возвращения в РПЛ

    Мужчина устроил нападение с ножом ради продуктов из супермаркета в Москве

    Российские военные взяли под контроль населенный пункт в Днепропетровской области

    Во Франции рассказали о жизни Макрона в бредовом параллельном мире

    Появились подробности о боях в одном из городов ДНР

    Армия России заняла населенный пункт в Харьковской области

    Российские военные заняли еще один населенный пункт в ДНР

    В комитете Госдумы по обороне ответили на заявление о сроках начала войны НАТО и России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости