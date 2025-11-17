Минобороны России заявило о контроле над Двуречанским Харьковской области

Российская армия взяла под контроль Двуречанское Харьковской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, поселок заняли подразделения группировки войск «Север».

Кроме того, бойцы нанесли поражение трем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Алексеевка, Катериновка, Кондратовка, Новая Сечь и Шевченко Сумской области. На харьковском направлении поражены формирования двух бригад и штурмового полка противника возле населенных пунктов Жовтневое, Колодезное и Малиновка Харьковской области.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки «Север» до 150-ти военнослужащих, 13 автомобилей, 2 боевые бронемашины и орудие полевой артиллерии. Также уничтожен склад боеприпасов.

Ранее сообщалось, что армия России полностью заняла Орестополь в Днепропетровской области. Населенный пункт взяли под контроль бойцы группировки «Восток».