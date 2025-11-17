Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:38, 17 ноября 2025Силовые структуры

Российский фитнес-тренер надругался над школьницей и получил срок

В Екатеринбурге экс-тренер получил 17 лет за изнасилование школьницы
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Екатеринбурге бывшего фитнес-тренера приговорили к 17 годам колонии за изнасилование несовершеннолетней. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

По данным следствия, в июле 2024 года мужчина заметил заходившую в подъезд многоквартирного дома школьницу. Он ворвался в подъезд следом и надругался над девочкой-подростком.

Бывший фитнес-тренер из Екатеринбурга признан виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. В ходе судебного разбирательства мужчина не признал вину и выдвигал разные версии своего нахождения и совершаемых действий в подъезде, однако у суда не осталось сомнений в его виновности.

По решению суда к нему также будет применена принудительная мера медицинского характера в виде амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра по месту отбывания наказания.

Ранее серийный тренер-педофил из Подмосковья получил многолетний срок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России останавливает производство крупнейший кремниевый завод. Виной тому стал Китай

    «Радиостанция Судного дня» передала не звучавшее в прошлом осмысленное слово

    Заболевшая деменцией в 45 лет женщина рассказала о первых симптомах

    Появились новые подробности боев с окруженными в Купянске бойцами ВСУ

    Таксисты объяснили невозможность перехода на российские машины

    Трампа призвали согласиться на предложение России по ДСНВ

    Головин оценил возможность возвращения в РПЛ

    Мужчина устроил нападение с ножом ради продуктов из супермаркета в Москве

    Российские военные взяли под контроль населенный пункт в Днепропетровской области

    Во Франции рассказали о жизни Макрона в бредовом параллельном мире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости