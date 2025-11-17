Российский фитнес-тренер надругался над школьницей и получил срок

В Екатеринбурге экс-тренер получил 17 лет за изнасилование школьницы

В Екатеринбурге бывшего фитнес-тренера приговорили к 17 годам колонии за изнасилование несовершеннолетней. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

По данным следствия, в июле 2024 года мужчина заметил заходившую в подъезд многоквартирного дома школьницу. Он ворвался в подъезд следом и надругался над девочкой-подростком.

Бывший фитнес-тренер из Екатеринбурга признан виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. В ходе судебного разбирательства мужчина не признал вину и выдвигал разные версии своего нахождения и совершаемых действий в подъезде, однако у суда не осталось сомнений в его виновности.

По решению суда к нему также будет применена принудительная мера медицинского характера в виде амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра по месту отбывания наказания.

Ранее серийный тренер-педофил из Подмосковья получил многолетний срок.