Самый совершенный «бардак» заметили в зоне СВО

В зоне СВО заметили модернизированную БРДМ-2МС

Модернизированную бронированную разведывательно-дозорную машину БРДМ-2МС, которая остается самой совершенной моделью в линейке БРДМ, заметили в зоне спецоперации (СВО). Соответствующий снимок опубликовал Telegram-канал «Уголок Ситха».

На снимке изображена машина с накладными бронелистами толщиной шесть миллиметров и панорамным прицелом командира, которые являются отличительной чертой БРДМ-2МС. Нижнюю часть машины дополнительно прикрыли резиновыми экранами, а для защиты верхней полусферы от дронов установили полноразмерный «мангал».

БРДМ-2МС отличается от базовой машины, которую называют «бардаком», усовершенствованной системой правления огнем, позволяющей обнаруживать цели ночью на дистанции до 1,5 километра. Дополнительная броня обеспечивает защиту от обстрела оружием калибра 12,7 миллиметра. Также БРДМ-2МС оснащают современным дизельным двигателем вместо штатного бензинового.

В ноябре в зоне СВО заметили модифицированную бойцами БРДМ-2. Машина получила антидроновую защиту из «мангала» и расплетенных стальных тросов, а также бортовую дверь для более удобной эвакуации.