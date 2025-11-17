Мир
07:29, 17 ноября 2025Мир

США предупредили о последствиях «нового Вьетнама»

Офицер Фариназу: Вторжение в Венесуэлу может обернуться новым Вьетнамом для США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Mc2 Tajh Payne / U.S. Navy / Global Look Press

Имеющихся у США сил в Карибском бассейне может хватить для вторжения в Венесуэлу, но не для закрепления в стране. О последствиях возможного конфликта предупредил офицер ВМС Бразилии в запасе Робинсон Фариназу в интервью РИА Новости.

«Считаю ли я возможным американское вторжение? Да. Получилось бы у них там закрепиться? Очень сомнительно. Это могло бы стать "новым Вьетнамом"», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что Венесуэла является страной с большой территорией и многомиллионным населением, а армия латиноамериканской страны неплохо вооружена.

Ранее о последствиях операции США против Венесуэлы рассказал российский сенатор Алексей Пушков. По его словам, конфликт может поставить американского президента Дональда Трампа в непростое положение, поскольку он обещал не ввязывать Вашингтон в дорогостоящие войны за рубежом.

