В России рассказали о последствиях возможной операции США против Венесуэлы

Пушков: Операция США против Венесуэлы может обернуться против Трампа
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Возможная операция США против Венесуэлы ставит американского лидера Дональда Трампа в непростое положение, поскольку он обещал не ввязывать Вашингтон в дорогостоящие войны за рубежом. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, Трамп рискует ввязать страну в войну, которая станет непопулярной. Он напомнил, что, по словам Дональда Трампа, дни Николаса Мадуро в качестве президента Венесуэлы сочтены, при этом отметив, что американское общество не ждет от своего правительства военного конфликта.

Пушков рассказал, что итоги войн в Афганистане, Ираке и Ливии не вдохновляют американцев на новые военные авантюры. Он добавил, что Трамп все время подчеркивает, что конфликт России и Украины он получил «в наследство». Сенатор также рассудил, что США могут «завязнуть» в Венесуэле на долгое время, если быстро не сместят Мадуро. В связи с этим он сделал вывод, что Соединенные Штаты могут не добиться поставленной цели, ввязаться в непопулярную среди народа войну и получить вместо контроля над Венесуэлой обратный результат.

Ранее руководитель агентства «Дубравский консалтинг» Павел Дубравский рассказал, что Трамп, вероятно, рассматривает три сценария военного давления на Венесуэлу. Сценарий, которого Трамп, как считает американист, придерживается в настоящий момент, — это стратегия постепенного наращивания военного присутствия вблизи территориальных вод Венесуэлы и силового давления на Мадуро.

