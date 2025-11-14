Предсказаны три сценария нападения США на Венесуэлу

Американист Дубравский: У США есть три сценария военного давления на Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп, вероятно, рассматривает три сценария военного давления на Венесуэлу. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал американист, руководитель агентства «Дубравский консалтинг» Павел Дубравский.

Первый сценарий, по словам аналитика, заключается в дальнобойных ударах по базам и объектам военной инфраструктуры. Американская администрация предполагает, что это подарит надежду местной оппозиции и сподвигнет ее на переворот.

Второй — задействовать спецвойска и, например, похитить или ликвидировать венесуэльского президента. «Но большая часть американского командования считает, что это нереалистичный план», — отметил Дубравский.

Третий сценарий, которого Трамп, как считает американист, придерживается в настоящий момент, — это стратегия постепенного наращивания военного присутствия вблизи территориальных вод Венесуэлы и силового давления на ее президента Николаса Мадуро.

«Конечной целью может стать принуждение Каракаса к предоставлению американским корпорациям доступа к разработке венесуэльских месторождений», — заключил Дубравский.

Отношения Вашингтона и Каракаса резко обострились в начале сентября, когда Трамп публично обвинил президента Николаса Мадуро в покровительстве наркоторговле и транснациональной организованной преступности. По его словам, венесуэльский политик и его ближайшее окружение являются членами криминальных группировок «Трен де Арагуа» (Tren de Aragua) и «Картеля солнц».

Ранее издание The Atlantic со ссылкой на источники сообщило, что венесуэльский лидер может добровольно уйти в отставку при соблюдении определенных условий со стороны США. По данным издания, условия Мадуро включают амнистию для него самого и его приближенных, а также обеспечение комфортной эмиграции.