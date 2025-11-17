«РВ»: ВСУ пустились в бегство на юге Димитрова

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) принялись бежать из котла под Димитровом (украинское название — Мирноград). Об этом сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«ВСУ бегут из котла под Мирноградом и с юга города!» — говорится в посте.

Как уточняется, войска противника оставили значительную территорию южнее города. Фактически ВСУ покинули территорию южной части Димитрова и Сухого Яра, отметили военкоры. Еще неделю назад сообщалось о том, что украинские формирования стали постепенно отходить с позиций в районе Новопавловки и Сухого Яра.

Ранее Минобороны России заявили, что бойцы ВСУ в Димитрове могут выжить, только если сдадутся в плен. По данным оборонного ведомства, военные предпринимают отчаянные попытки с боем вырваться из окружения в Димитрове. Между тем российские танкисты и штурмовики продолжают уничтожать остатки гарнизона ВСУ, а бронегруппы надежно блокируют все возможные пути отхода.