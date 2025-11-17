Стало известно о новом назначении замгенпрокурора России

Замгенпрокурора РФ Лопатин возглавит Судебный департамент при Верховном суде

Заместитель генпрокурора России Геннадий Лопатин перейдет на новое место службы. Об этом сообщает РИА Новости.

Лопатину прочат должность главы Судебного департамента при Верховном суде (ВС) России, который возглавил его бывший руководитель Игорь Краснов.

Судебный департамент обеспечивает деятельность всех судов страны. Его руководитель имеет статус министра, а бюджет департамента достигает 330 миллиардов рублей — больше, чем у прокуратуры.

Недавно председатель ВС уволил его директора Владислава Иванова.

Лопатин является профессиональным военнослужащим, пишет «Коммерсантъ». С 2000-х годов он работал в Минюсте вместе с Юрием Чайкой, вслед за ним Лопатин перешел в Генпрокуратуру в 2006 году.

С 2011 года Лопатин в должности заместителя генпрокурора курирует вопросы обеспечения деятельности прокуратуры и статистики, а также управление безопасности и взаимодействия со СМИ.

Он считается одним из самых уважаемых и авторитетных сотрудников надзорного ведомства. Ему предстоит добиться увеличения расходов на развитие судебной системы. В настоящее время львиная доля бюджета направляется на содержание судей и работников судов.

