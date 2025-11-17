Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:50, 17 ноября 2025Силовые структуры

Стало известно о новом назначении замгенпрокурора России

Замгенпрокурора РФ Лопатин возглавит Судебный департамент при Верховном суде
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Заместитель генпрокурора России Геннадий Лопатин перейдет на новое место службы. Об этом сообщает РИА Новости.

Лопатину прочат должность главы Судебного департамента при Верховном суде (ВС) России, который возглавил его бывший руководитель Игорь Краснов.

Судебный департамент обеспечивает деятельность всех судов страны. Его руководитель имеет статус министра, а бюджет департамента достигает 330 миллиардов рублей — больше, чем у прокуратуры.

Недавно председатель ВС уволил его директора Владислава Иванова.

Лопатин является профессиональным военнослужащим, пишет «Коммерсантъ». С 2000-х годов он работал в Минюсте вместе с Юрием Чайкой, вслед за ним Лопатин перешел в Генпрокуратуру в 2006 году.

С 2011 года Лопатин в должности заместителя генпрокурора курирует вопросы обеспечения деятельности прокуратуры и статистики, а также управление безопасности и взаимодействия со СМИ.

Он считается одним из самых уважаемых и авторитетных сотрудников надзорного ведомства. Ему предстоит добиться увеличения расходов на развитие судебной системы. В настоящее время львиная доля бюджета направляется на содержание судей и работников судов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России останавливает производство крупнейший кремниевый завод. Виной тому стал Китай

    «Радиостанция Судного дня» передала не звучавшее в прошлом осмысленное слово

    Заболевшая деменцией в 45 лет женщина рассказала о первых симптомах

    Появились новые подробности боев с окруженными в Купянске бойцами ВСУ

    Таксисты объяснили невозможность перехода на российские машины

    Трампа призвали согласиться на предложение России по ДСНВ

    Головин оценил возможность возвращения в РПЛ

    Мужчина устроил нападение с ножом ради продуктов из супермаркета в Москве

    Российские военные взяли под контроль населенный пункт в Днепропетровской области

    Во Франции рассказали о жизни Макрона в бредовом параллельном мире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости