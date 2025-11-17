Стало известно о задержании в Первоуральске взявшего заложников мужчины

В Первоуральске задержали взявшего заложников мужчину

В Первоуральске задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату в доме на улице Малышева. Об этом написал Telegram-канал Baza.

По данным Baza, задержанным оказался 52-летний мужчина Азат. Он был судим по нескольким тяжким статьям, в 2001 году его приговорили к заключению на десять лет за разбой.

Известно, что с мужчиной, взявшим заложников, вели переговоры. На место инцидента вызывали мать: предполагалось, что она убедит сына сдаться.

Ранее стало известно, что в Первоуральске мужчина взял заложников и угрожает взорвать подъезд. Сообщалось, что неизвестный захватил женщину и ребенка.

