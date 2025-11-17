Greek City Times: Греция заинтересована в украинских морских беспилотниках

Греция заинтересована в украинских морских беспилотниках Sea Baby, возможность их покупки обсуждалась в ходе визита украинского лидера Владимира Зеленского в Афины. Об этом сообщает Greek City Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Зеленский открыто заявил, что Украина готова экспортировать это вооружение, и предлагает союзникам до 2 тысяч единиц.

«Хотя о заключении официального соглашения не сообщалось, известно, что греческая сторона всерьез рассматривает Sea Baby как экономически эффективный способ повысить безопасность на море в Восточном Средиземноморье и Эгейском море в период обострения региональной напряжённости», — говорится в сообщении.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскрыл истинные причины поездки президента Украины в Грецию. Он считает, что Зеленский уехал в Грецию, потому что из-за разразившегося коррупционного скандала ему опасно оставаться на Украине.